Zerocalcare e la polemica sulle condizioni di lavoro a ' Due spicci' | A saperlo mi sarei accollato la causa

Notizia in breve

Il fumettista ha pubblicato un video in dialetto romanesco per rispondere alle critiche riguardanti le condizioni di lavoro nel suo progetto 'Due spicci'. Nel video, ha affermato di non essere colui che assume e di non poter intervenire sulle modalità di impiego dei collaboratori. La polemica è scoppiata dopo alcune segnalazioni di presunti problemi legati alle condizioni di lavoro e ai compensi. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte degli altri soggetti coinvolti.