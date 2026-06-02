L’autore di ‘Due spicci’ ha dichiarato di non aver pagato chi ha contribuito alla creazione del fumetto, sottolineando di essere l’autore e di non averne avuto conoscenza. Ha aggiunto di non aver potuto prevedere questa situazione e si è detto dispiaciuto che non abbiano considerato la possibilità che potesse essere un alleato nella questione. La sua posizione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico.

Roma, 2 giugno 2026 – “Mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato, perché potevo essere proprio io che sollevavo la questione”. Michele Rech, in arte Zerocalcare, risponde su Instagram con un video in dialetto romano alle polemiche sui compensi ai lavoratori della sua nuova serie ‘Due spicci’, uscita il 27 maggio su Netflix e finita al centro delle polemiche dopo le denunce anonime di lavoratori che sostengono di aver percepito compensi minimi ed essere stati sottoposti a pesanti carichi di lavoro. A me pare assurdo, se è vera tutta la situazione descritta nelle stories, che nessuno ha mai pensato di scrivermi e di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zerocalcare e la polemica su ‘Due spicci’: “Sono l’autore, non pago chi lavora. Come potevo sapere?”

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Zerocalcare e le polemiche su Due spicci: Potevano contattarmi, io sono un alleato

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