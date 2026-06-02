Zanetti ha dichiarato che l’allenatore Mourinho è stato fondamentale per vincere il Triplete nel 2010. Ha spiegato che le qualità umane di Mourinho, tra cui la determinazione e la leadership, hanno contribuito al successo. Zanetti ha anche menzionato alcuni compagni di squadra come i più divertenti e seri nello spogliatoio, anche se non sono stati fatti nomi specifici. La conversazione si è concentrata sugli aspetti personali e collaborativi della squadra durante quell’anno.

? Punti chiave Quale qualità umana ha reso possibile il trionfo del 2010?. Chi erano i compagni più divertenti e seri dello spogliatoio?. Come ha trasformato Mourinho la pressione in forza motrice?. Perché l'Inter di quel periodo è considerata una vera famiglia?.? In Breve Zanetti ha collezionato 858 presenze totali con l'Inter dal 1995.. Maicon e Taribo West erano i compagni più divertenti dello spogliatoio.. Ivan Cordoba era identificato come il membro più serio del gruppo.. La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si giocherà a Budapest.. Javier Zanetti ricorda il Triplete dell’Inter e il ruolo decisivo di José Mourinho. Javier Zanetti ha rievocato con emozione la conquista del Triplete dell’Inter, attribuendo il merito del successo storico alla guida di José Mourinho. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zanetti sul Triplete: «Mourinho fu la chiave per vincere tutto»

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