Il vicepresidente dell'Inter ha ricordato il Triplete e le parole di Mourinho, che aveva detto che avrebbero vinto tutto. Ha aggiunto che, quando arrivò, non si sarebbe aspettato di vivere quell’esperienza. Ha anche parlato del suo ruolo nel club e dei momenti più significativi di quella stagione. Non sono stati fatti altri riferimenti a dettagli specifici o a eventi successivi.

Non fosse per qualche filo d’argento tra i capelli e la maglia arancione anziché nerazzurra, Javier Zanetti sembrerebbe pronto per una delle sue 858 partite con l’Inter. Invece è a Budapest, la mattina della finale di Champions League tra Psg e Arsenal, pronto per parlare ai ragazzi di un torneo organizzato da Gatorade, lo sponsor che l’ha portato in Ungheria come ambassador per la competizione dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 16 anni. E poi per giocare con qualche altra leggenda. “È sempre una grande emozione partecipare a eventi come questo”, racconta. Il trofeo più ambito del vecchio continente è poco lontano: l’argentino che è diventato un simbolo dell’Inter lo ha sollevato nel 2010, in quella che resta l’ultima volta di una squadra italiana sul tetto d’Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanetti: "Io, il Triplete e il condottiero Mou: ci disse che avremmo vinto tutto e aveva ragione"

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