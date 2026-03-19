È morto Silvino storico collaboratore di Mourinho | fu il preparatore dei portieri dell'Inter del Triplete

È morto Silvino, che ha lavorato come preparatore dei portieri dell’Inter dal 2001 al 2018, collaborando con Mourinho durante il Triplete. Dopo aver combattuto una lunga malattia, si è spento all’età di 67 anni. La sua presenza nello staff nerazzurro è stata significativa nel corso di quegli anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra i compagni di squadra e i tifosi.

Dopo una lunga malattia, all'età di 67 anni è scomparso Silvino, storico collaboratore di Mourinho nel cui staff ha militato tra il 2001 e il 2018. Nel 2010, anno del Triplete dell'Inter, allenava Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Morto Silvino, storico preparatore dei portieri di Mourinho. Vinse il Triplete con l'InterIl calcio piange Silvino Louro, morto a 67 anni, ex preparatore dei portieri accanto a José Mourinho, anche all'Inter nell'anno del Triplete. Morto il musicista John Forté, collaboratore storico dei The Fugees: aveva 50 anniIl musicista John Forté, collaboratore in passato anche dei The Fugees, è stato trovato senza vita a 50 anni nella sua abitazione a Martha's... Contenuti utili per approfondire È morto Silvino storico collaboratore... Inter in lutto: è morto Silvino Louro, ex portiere e storico collaboratore di Mourinho. Vinse il TripleteAddio a Silvino Louro. All’età di 67 anni si è infatti spento Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José. tuttomercatoweb.com Morto Silvino, storico preparatore dei portieri di Mourinho. Vinse il Triplete con l'InterCon lo Special One un sodalizio durato 19 anni, con 24 trofei conquistati tra Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United ... msn.com