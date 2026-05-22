Un ex calciatore e allenatore ha raccontato di aver rifiutato quattro volte un trasferimento al Real Madrid, spiegando che il motivo principale erano i disaccordi con l’allora tecnico della squadra spagnola, anche se riconosce che l’allenatore aveva ragione. Ha anche aggiunto di aver avuto dei problemi con un dirigente del club, ma ha ammesso di essersi pentito di aver detto no a questa opportunità. Ha descritto il suo carattere come duro durante la carriera calcistica.

Provate voi, a guardare Florentino Perez e dirgli: "Guardi Presidente, grazie ma no, grazie. Al Real Madrid non vengo". Patrick Vieira lo ha fatto e, se non bastasse, ha detto no al Real altre tre volte, in un poker di due di picche francamente clamoroso. L’uomo è così: parla piano, serafico, ma ha idee solide. Vieira pensa che il suo futuro sia in Serie A, che Milan e Roma andranno in Champions, che un’africana giocherà la semifinale al Mondiale. Facciamolo parlare. Partiamo dai sorrisi: l’Arsenal campione. "Quando abbiamo vinto, 22 anni fa, mai avrei pensato di aspettare tanto. E vi dico che Declan Rice mi somiglia: gioca per la squadra, non per sé". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vieira: "Dissi no 4 volte al Real. Disaccordi con Mou, ma aveva ragione lui. E mia suocera..."

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