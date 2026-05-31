Vitinha ha commentato Messi, affermando: “Quando lasciò Parigi per Miami disse che non avremmo mai vinto una Champions, ma ora ne abbiamo vinte due di fila. Spero che stia guardando”.

“Quando lasciò Parigi per andare all’Inter Miami disse che non avremmo mai vinto una Champions League, ma oggi ne abbiamo vinte due di fila. Spero che stia guardando “. Dopo la vittoria della Champions League con il suo Psg, ai rigori contro l’Arsenal – la seconda consecutiva – Vitinha si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in una delle classiche interviste post partita. Il centrocampista portoghese ha infatti dedicato la vittoria a Leo Messi, suo ex compagno proprio a Parigi fino al 2023, quando ha deciso di trasferirsi all’Inter Miami. “Due Champions in due anni è incredibile e dice molto sulla crescita di questa squadra – ha spiegato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vitinha punge Messi: “Disse che non avremmo mai vinto la Champions, ora spero che stia guardando”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vitinha – Le Nouveau Roi | Chansons Foot

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis: “Senza infortuni avremmo vinto il quinto, ma mai dire mai”Durante la première statunitense di ‘Ag4in’, Aurelio De Laurentiis ha commentato la stagione del Napoli, sottolineando che senza gli infortuni...

Sub morti alle Maldive, la rivelazione di Sami Pakkarinen al Tg1: "Temevo che non li avremmo mai più trovati"Un sub è stato trovato senza vita durante un’immersione alle Maldive, e Sami Pakkarinen ha dichiarato al Tg1 di aver temuto di non riuscire mai più a...

TNT SPORTS - PSG, Vitinha: Messi disse che non avremmo mai vinto una Champions League, ma ne abbiamo vinte due di fila... Spero che stia guardandoVitinha, centrocampista del PSG e vincitore del premio di Mvp della finale di Champions, ai microfoni di TNT Sport ha fatto una dedica al suo ex compagno di squadra, Lionel Messi: Quando lasciò Par ... napolimagazine.com

Messi inchiodato da un video durante PSG-Inter Miami: ha tirato un cazzotto a VitinhaBrutto gesto di Leo Messi durante la pesante sconfitta dell’Inter Miami col PSG al Mondiale per Club: il fuoriclasse argentino ha sferrato un pugno rabbioso a Vitinha, fortunatamente non prendendolo. fanpage.it