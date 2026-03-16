Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli desidera rinforzi di alto livello e potrebbe restare in squadra solo se arriveranno nuovi giocatori di qualità. La situazione attuale vede un confronto tra Antonio Conte e il presidente del club, che sta valutando le sue richieste. La decisione sul futuro del tecnico dipende dagli eventuali acquisti che verranno fatti.

"> Il futuro del Napoli passa dal confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, le condizioni per proseguire insieme anche nella prossima stagione ci sono tutte, ma non si tratta di un obbligo contrattuale. Piuttosto di una scelta condivisa, nata da un progetto comune e da un’ambizione che entrambi hanno deciso di sposare quando si sono incontrati per ricostruire il Napoli dopo la disastrosa stagione successiva allo scudetto. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Conte arrivò a Napoli dopo la parentesi complicata al Tottenham con il desiderio di rilanciarsi in un contesto ambizioso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte vuole il top. Resterà a Napoli solo con i rinforzi”

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