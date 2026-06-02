Zampolli annuncia | Il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali è sfumato L'Iran ha trovato la soluzione

L'Italia non sarà ripescata ai Mondiali 2026. L'annuncio arriva da Paolo Zampolli, che conferma come il tentativo di rientrare nel torneo sia fallito. Nel frattempo, l'Iran ha trovato una soluzione per partecipare alla coppa del mondo, organizzando la logistica negli Stati Uniti e in Messico, a causa delle tensioni tra Washington e Teheran.

Anche Paolo Zampolli si è arreso sul fantasioso ripescaggio dell'Italia per i Mondiali 2026: come sarà l'organizzazione logistica per l'Iran negli USA e in Messico per la Coppa del Mondo dopo le tensioni tra Washington e Teheran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SVOLTA CLAMOROSA SUL RIPESCAGGIO DELLITALIA AI MONDIALI IRAN VICINO ALLA RINUNCIA

Notizie e thread social correlati

Zampolli insiste sul ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: “A Trump non sono piaciute le condizioni dell’Iran”Paolo Zampolli, in passato inviato speciale di Trump, ha affermato che l’Italia potrebbe essere ripescata all’ultimo momento ai Mondiali di calcio.

Sul ripescaggio last minute dell’Italia ai Mondiali, Zampolli: “In Congo è scoppiata l’Ebola”Recentemente, un ex rappresentante di un ex presidente statunitense ha affermato che l'Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali di calcio,...

Temi più discussi: Italia e ripescaggio ai Mondiali, Zampolli svela decisione: il retroscena su Infantino; Italia e ripescaggio Mondiali 2026, Zampolli riaccende speranze? Ultime news su forfait Iran; Mondiali 2026, si insiste col ripescaggio dell’Italia. Il Congo va escluso per l’Ebola, rischio grave per gli USA.

Zampolli annuncia: Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali è sfumato. L’Iran ha trovato la soluzioneAnche Paolo Zampolli si è arreso sul fantasioso ripescaggio dell'Italia per i Mondiali 2026: come sarà l'organizzazione logistica per l'Iran negli USA ... fanpage.it

Italia e ripescaggio ai Mondiali, Zampolli si arrende: Ho fatto il possibile fino all'ultimoSi spengono definitivamente le speranze di ripescaggio dell'Italia? Oggi, lunedì 1 giugno, gli azzurri vedono allontanarsi sempre più l'ipotesi di essere ripescati ai Mondiali 2026, quando mancano orm ... adnkronos.com