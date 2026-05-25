Zampolli insiste sul ripescaggio dell'Italia ai Mondiali | A Trump non sono piaciute le condizioni dell'Iran
Paolo Zampolli, in passato inviato speciale di Trump, ha affermato che l’Italia potrebbe essere ripescata all’ultimo momento ai Mondiali di calcio. La motivazione sarebbe legata alle condizioni poste dall’Iran per la partecipazione alla competizione. Zampolli ha sottolineato che l’interesse sarebbe legato a una possibile reazione di Trump, che non avrebbe gradito le condizioni iraniane. La questione riguarda quindi una possibile modifica delle partecipazioni alle finali mondiali, senza specificare ulteriori dettagli o fonti ufficiali.
L'inviato speciale di Trump Paolo Zampolli insiste sulla possibilità che l'Italia venga ripescata all'ultimo momento ai Mondiali di calcio, a causa delle condizioni poste dall'Iran per partecipare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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