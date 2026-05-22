Sul ripescaggio last minute dell'Italia ai Mondiali Zampolli | In Congo è scoppiata l'Ebola

Recentemente, un ex rappresentante di un ex presidente statunitense ha affermato che l'Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali di calcio, nonostante siano già a circa 20 giorni dall'inizio del torneo. In passato, ha anche fatto riferimento a una crisi sanitaria in Congo, dichiarando che in quel paese è scoppiata l'Ebola. Queste dichiarazioni sono state riportate senza conferme ufficiali e si inseriscono nel contesto delle speculazioni che circolano intorno alla partecipazione della nazionale italiana.

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