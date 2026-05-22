Sul ripescaggio last minute dell'Italia ai Mondiali Zampolli | In Congo è scoppiata l'Ebola
Recentemente, un ex rappresentante di un ex presidente statunitense ha affermato che l'Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali di calcio, nonostante siano già a circa 20 giorni dall'inizio del torneo. In passato, ha anche fatto riferimento a una crisi sanitaria in Congo, dichiarando che in quel paese è scoppiata l'Ebola. Queste dichiarazioni sono state riportate senza conferme ufficiali e si inseriscono nel contesto delle speculazioni che circolano intorno alla partecipazione della nazionale italiana.
L'alto inviato di Donald Trump Paolo Zampolli rilancia la fantomatica ipotesi dell'Italia ripescata ai Mondiali di calcio, quando ormai all'inizio del torneo mancano solo 20 giorni: "Tutto è possibile, il mio sogno rimane. In Congo è scoppiata l'Ebola". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Robby Giusti - ITALIA ai MONDIALI Clamorosa ipotesi dell'ultima ora
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