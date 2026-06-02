Yuki Ishikawa lascia la Sir | Un’esperienza bellissima

Ancora notizie in uscita nella Superlega maschile, alcune squadre si rinnovano come la Sir Susa Scai Perugia. Di certo si sentirà la mancanza dello schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa che aveva portato tanti connazionali al palasport: "Ho imparato tante cose importanti, è stata una grande esperienza per me per questi due anni. Abbiamo raggiunto tanti obiettivi, abbiamo vinto tante partite abbiamo anche perso, ma tutto quello che abbiamo fatto sono state esperienze bellissime che mi hanno fatto crescere tanto. Sono cresciuto anche livello tecnico. Battuta, ricezione, attacco e muro. tutto. Mi sono allenato con grandissimi giocatori tutti i giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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