Yuki Ishikawa lascia la Sir | Un’esperienza bellissima
Yuki Ishikawa ha annunciato l’addio alla Sir Susa Scai Perugia, definendo l’esperienza come “bellissima”. Nelle ultime ore, altre squadre della Superlega maschile comunicano cambiamenti nel roster, con alcuni club in fase di rinnovo. La stagione prosegue con diverse trattative e partenze ufficiali, mentre le formazioni si preparano a nuove sfide. La fine del contratto di Ishikawa si inserisce in un quadro di movimento generale nel massimo campionato italiano di pallavolo maschile.
Ancora notizie in uscita nella Superlega maschile, alcune squadre si rinnovano come la Sir Susa Scai Perugia. Di certo si sentirà la mancanza dello schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa che aveva portato tanti connazionali al palasport: "Ho imparato tante cose importanti, è stata una grande esperienza per me per questi due anni. Abbiamo raggiunto tanti obiettivi, abbiamo vinto tante partite abbiamo anche perso, ma tutto quello che abbiamo fatto sono state esperienze bellissime che mi hanno fatto crescere tanto. Sono cresciuto anche livello tecnico. Battuta, ricezione, attacco e muro. tutto. Mi sono allenato con grandissimi giocatori tutti i giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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