Champions la Sir Sicoma Monini è sbarcata a Torino Ishikawa spera in un addio in grande stile

La squadra di pallavolo della Sir Sicoma Monini Perugia è arrivata questa mattina a Torino in vista della partita di Champions League. La comitiva è salita su un treno alle prime luci del giorno e, dopo un viaggio che si è concluso nel tardo mattino, si è subito dedicata alla sessione di allenamento nel capoluogo piemontese. L’obiettivo è prepararsi al meglio per l’impegno europeo che si svolgerà nelle prossime ore. Tra i giocatori, c’è chi spera di concludere questa avventura con un risultato importante.

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