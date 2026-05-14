Champions la Sir Sicoma Monini è sbarcata a Torino Ishikawa spera in un addio in grande stile
La squadra di pallavolo della Sir Sicoma Monini Perugia è arrivata questa mattina a Torino in vista della partita di Champions League. La comitiva è salita su un treno alle prime luci del giorno e, dopo un viaggio che si è concluso nel tardo mattino, si è subito dedicata alla sessione di allenamento nel capoluogo piemontese. L’obiettivo è prepararsi al meglio per l’impegno europeo che si svolgerà nelle prossime ore. Tra i giocatori, c’è chi spera di concludere questa avventura con un risultato importante.
Di buon mattino è scattata l'operazione Champions per la Sir Sicoma Monini Perugia. All'alba la comitiva bianconera è salita sul treno poi arrivato a Torino in tarda mattinata per poi non perdere tempo, svolgendo il primo allenamento nel capoluogo piemontese.Quella dell'Inalpi Arena sarà l'ultima. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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