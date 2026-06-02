ypsilon e la passione lancia per il rally

Lancia ha annunciato il ritorno al rally con la nuova Ypsilon, un modello che riprende la tradizione sportiva del marchio. La casa torinese ha deciso di rinnovare il legame con questa disciplina, dopo anni di assenza, puntando su una vettura che combina design moderno e caratteristiche tecniche adatte alle competizioni. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi, con un focus sulla partecipazione a eventi e gare ufficiali.

C'è stato un tempo in cui Lancia era sinonimo di rally. Una tradizione che il marchio torinese ha ripreso in mano, per scrivere nuove pagine dopo quelle dedicate a leggende come Fulvia, Stratos e Delta. Un ritorno che avviene su due piani diversi. Da un lato c'è la competizione pura, che vede Lancia tornare nella mischia mondiale con la partecipazione al campionato WRC2 e ERC. Dall'altro c'è lo sviluppo dei giovani piloti, con la partecipazione alla categorie Rally4 e l'istituzione del Trofeo Lancia. Il ritorno nel Mondiale vede la squadra Lancia Corse HF impegnata nel campionato WRC2 con una coppia di piloti di assoluto rilievo. A guidare... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Miki Biasion e Lancia: una storia che continua

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