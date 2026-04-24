Lancia is back | Franco Ricciardi sfida il Rally Città di Modena con la nuova Ypsilon Rally4

Lancia torna in gara con il nuovo modello Ypsilon Rally4, che sarà protagonista alla 43esima edizione del Rally Città di Modena. La competizione, valida come evento di rilievo nel calendario nazionale, rappresenta anche il debutto ufficiale del veicolo nel contesto rallystico. La partecipazione di Ricciardi segna un passo importante per il marchio, che punta a consolidare la propria presenza nel mondo delle corse automobilistiche.

Il fascino del mito incontra l’ambizione sportiva. La 43esima edizione del Rally Città di Modena non sarà solo una gara di cartello per il panorama nazionale, ma segnerà l’inizio di una nuova era per Franco Ricciardi. Il pilota, colonna portante del Racing Team Le Fonti, ha deciso di dare una.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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