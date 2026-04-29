Ricciardi-Ranalli e Lancia Ypsilon | un debutto in crescendo al Rally Città di Modena
Al 43° Rally Città di Modena, l’equipaggio del Racing Team Le Fonti ha avuto un esordio stagionale positivo. Durante la gara, Ricciardi-Ranalli hanno affrontato le prove con la Lancia Ypsilon, registrando un risultato che segna un inizio in crescita per la loro stagione. La competizione si è svolta sulle strade della città emiliana, coinvolgendo numerosi partecipanti e appassionati di rally.
Esordio stagionale da incorniciare per l’equipaggio del Racing Team Le Fonti al 43° Rally Città di Modena. Franco Ricciardi e Erica Ranalli hanno affrontato la prima prova della Coppa Rally di Zona 6 portando al debutto la nuova Lancia Ypsilon Rally4 (gestita da KZ Racing Team), una sfida resa.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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