Ricciardi-Ranalli e Lancia Ypsilon | un debutto in crescendo al Rally Città di Modena

Al 43° Rally Città di Modena, l’equipaggio del Racing Team Le Fonti ha avuto un esordio stagionale positivo. Durante la gara, Ricciardi-Ranalli hanno affrontato le prove con la Lancia Ypsilon, registrando un risultato che segna un inizio in crescita per la loro stagione. La competizione si è svolta sulle strade della città emiliana, coinvolgendo numerosi partecipanti e appassionati di rally.