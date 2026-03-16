yildiz juve numeri pazzeschi per il numero 10 bianconero ma spalletti da lui si aspetta questa cosa

Il numero 10 della Juventus ha registrato numeri impressionanti nelle sue ultime prestazioni, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, l'allenatore della squadra ha chiarito che ci sono aspetti specifici del suo gioco sui quali si concentrerà nei prossimi allenamenti. La sua presenza in campo continua a essere al centro di discussioni tra appassionati e analisti, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida.

Yildiz Juve, numeri pazzeschi per il fuoriclasse turco. Ma mister Luciano Spalletti da lui si aspetta questa cosa: vediamo di cosa si tratta. La Juve ha ritrovato il suo trascinatore nel momento più caldo della stagione. Al Bluenergy Stadium di Udine si è assistito a una scena d’altri tempi: come riporta Il Corriere dello Sport, un’intera tribuna di bambini ha ignorato il finale di gara per accorrere verso la panchina e salutare Kenan Yildiz. L’entusiasmo generato dal giovane ricorda le epoche di leggende come Alex Del Piero o Roberto Baggio. A sancire lo stato di grazia del talento bianconero è stato Jeremie Boga, che ha dichiarato: «Yildiz fa amare il calcio». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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