Mitch Duval ospite di Sogni C.Ostruiti. La tredicesima puntata di “ Sogni C.Ostruiti ” ha portato il pubblico direttamente in Messico per incontrare Mitch Duval, giovane artista che oggi si divide tra musica, moda e recitazione. Davanti alle telecamere del format onirico condotto da Victor, Mitch si è raccontato senza filtri, lasciando spazio a sogni, ricordi e riflessioni molto personali sul suo percorso artistico. “Il sogno più grande? Vivere d’arte”. “Il bello di sognare credo sia non smettere mai di sognare”, racconta l’artista durante l’intervista. Per Mitch Duval il vero traguardo è riuscire a trasformare la passione artistica nella propria vita quotidiana.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mitch Duval si racconta senza filtri a Sogni C…Ostruiti: ‘L’arte è il sogno più grande che sto vivendo’

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