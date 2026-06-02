Xiaomi lancia Mijia Ultra 3HP | potenza da 11.000W per il clima domestico
Un nuovo condizionatore, il Mijia Ultra 3HP, ha una potenza di 11.000 watt. È capace di funzionare a temperature che vanno da -35°C a 65°C. Secondo le specifiche, il sistema utilizza un fattore di prestazione annuale (APF) di 4,90. Le domande principali riguardano come riesca a gestire un così ampio intervallo di temperature e quale sia il consumo effettivo di energia.
Come può un condizionatore gestire temperature da -35°C a 65°C? Quanto consuma realmente questo sistema con un APF di 4,90? Perché il design a piantana potrebbe ostacolare l'arrivo in Italia? Dove può essere installato un dispositivo con getto d'aria a 16 metri??? In Breve Potenza di raffreddamento 11.000W e riscaldamento massimo 16.000W Efficienza energetica con valore APF pari a 4,90 Funzionamento garantito tra temperature estreme da -35°C a 65°C Flusso d'aria d . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Xiaomi SU7 Ultra: in pista con la berlina da 1.548 Cv
Leggi anche: Xiaomi H40: potenza da 10.000 Pa e stazione automatica a 199,90€
Temi più discussi: Xiaomi ha prodotto un condizionatore a pavimento super potente; Xiaomi Pad 8 presentato: produttività e potenza in un design ultra sottile; Xiaomi lancia il condizionatore Mijia Ultra 3HP: potenza da open space; Xiaomi sorprende tutti: arriva il condizionatore a pavimento da 11.000 W che raffredda in 15 secondi.
Xiaomi lancia il Mijia Air Conditioner Powerful Wind Pro, un climatizzatore smart e potente, efficiente e gestibile da remoto, già in vendita. #AFF https://tech.everyeye.it/notizie/xiaomi-mijia-air-pro-condizionatore-smart-gestisceauto-taglia-costi-878800.html?ut facebook
Xiaomi Mijia Ultra 3HP: svelato un potente condizionatore stand-upXiaomi offre un nuovo e potente condizionatore d'aria. Promette un controllo della temperatura ambiente particolarmente rapido, che dovrebbe consentire di regolare la temperatura della stanza in modo ... notebookcheck.it
Xiaomi lancia il condizionatore Mijia Ultra 3HP: potenza da open spaceXiaomi ha messo in commercio un nuovo pezzo per la casa intelligente, e stavolta tocca a un condizionatore a pavimento di fascia alta che non passa inosservato. tecnoandroid.it