Xiaomi lancia Mijia Ultra 3HP | potenza da 11.000W per il clima domestico

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo condizionatore, il Mijia Ultra 3HP, ha una potenza di 11.000 watt. È capace di funzionare a temperature che vanno da -35°C a 65°C. Secondo le specifiche, il sistema utilizza un fattore di prestazione annuale (APF) di 4,90. Le domande principali riguardano come riesca a gestire un così ampio intervallo di temperature e quale sia il consumo effettivo di energia.

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Come può un condizionatore gestire temperature da -35°C a 65°C? Quanto consuma realmente questo sistema con un APF di 4,90? Perché il design a piantana potrebbe ostacolare l'arrivo in Italia? Dove può essere installato un dispositivo con getto d'aria a 16 metri??? In Breve Potenza di raffreddamento 11.000W e riscaldamento massimo 16.000W Efficienza energetica con valore APF pari a 4,90 Funzionamento garantito tra temperature estreme da -35°C a 65°C Flusso d'aria d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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