Xiaomi lancia Mijia Ultra 3HP | potenza da 11.000W per il clima domestico

Notizia in breve

Un nuovo condizionatore, il Mijia Ultra 3HP, ha una potenza di 11.000 watt. È capace di funzionare a temperature che vanno da -35°C a 65°C. Secondo le specifiche, il sistema utilizza un fattore di prestazione annuale (APF) di 4,90. Le domande principali riguardano come riesca a gestire un così ampio intervallo di temperature e quale sia il consumo effettivo di energia.