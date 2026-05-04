Una berlina cinese dotata di motore da 1.548 cavalli ha effettuato alcuni test su un circuito nel paese. La vettura, denominata Xiaomi SU7 Ultra, ha percorso diverse sessioni di prova, concentrandosi sulle prestazioni su strada. La casa produttrice ha reso nota questa sperimentazione, che si è svolta nella regione orientale del paese. La vettura rappresenta uno dei modelli più potenti mai sviluppati nel settore automobilistico commerciale.

Nel contesto di un’azienda che fino a pochi anni fa era nota principalmente per smartphone e friggitrici ad aria, Xiaomi SU7 Ultra non è solo un’auto sportiva nata da una tech company, ma una sensazionale prova di forza dell’industria cinese moderna. Chi sia Xiaomi, cosa faccia, come lo faccia, come mai sia entrata nell’industria automobilistica e quale sia la sua visione l’abbiamo analizzato in un articolo dedicato. Qui ci concentreremo unicamente sui quattro giri in pista sul tracciato di Tianjin con la Xiaomi SU7 Ultra, la berlina iper sportiva da 1.548 Cv di potenza e 1.770 Nm di coppia distribuiti sulle quattro ruote. Partiamo da misure ed estetica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Xiaomi SU7 Ultra: in pista con la berlina da 1.548 Cv

Xiaomi SU7 Ultra: My First REAL on Track Experience

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