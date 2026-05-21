Xiaomi H40 | potenza da 10.000 Pa e stazione automatica a 199,90€

Sul mercato si presenta il nuovo robot aspirapolvere con una potenza di 10.000 Pa, dotato di una stazione di ricarica automatica al prezzo di 199,90 euro. La sua capacità di gestire i peli di animali domestici è stata oggetto di attenzione, così come le tecnologie che consentono di mantenere il contenitore di raccolta per circa 90 giorni senza svuotarlo. Le caratteristiche tecniche e le funzionalità sono state illustrate attraverso specifiche analisi e test pratici.

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? Domande chiave Come fa un robot da 200 euro a gestire i peli animali?. Quali tecnologie permettono di non svuotare il contenitore per 90 giorni?. Perché questa potenza da 10.000 Pa mette in crisi i modelli premium?. Come cambia il mercato con l'arrivo di funzioni lusso a prezzi bassi?.? In Breve Stazione compatta ridotta del 59% con sacchetto da 4 litri per 90 giorni.. Sistema anti-groviglio a cinque fasi con spazzola a V dorata per peli.. Navigazione laser LDS 360° integrata con app Xiaomi Home, Google e Alexa.. Democratizzazione tecnologie premium con prestazioni alta gamma sotto i 200 euro.. Il robot aspirapolvere Xiaomi H40 raggiunge una potenza di aspirazione di 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xiaomi H40: potenza da 10.000 Pa e stazione automatica a 199,90€ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Xiaomi H40 vs X20 Plus: Qual o Melhor Robô Aspirador Comparativo Completo! Sullo stesso argomento Robot Dreame L60: arriva la potenza estrema da 35.000 Pa? Cosa sapere Dreame presenta a San Francisco la nuova serie di robot L60 con 35. Xiaomi 18 Pro: batteria da 7.000 mAh e doppia camera da 200 MPLe prime indiscrezioni sulla serie Xiaomi 18 Pro delineano uno scenario decisamente ambizioso, con un salto netto rispetto alla generazione... Robot aspirapolvere Xiaomi H40 a soli 249,99€ su Amazon: potenza da 10.000Pa e svuotamento automatico in un design compattoIl robot è dotato di una ventola di aspirazione da 10.000Pa, capace di rimuovere senza sforzo polvere, detriti e residui più difficili anche da fessure e angoli. In una sola passata elimina sporco, ... smarthome.hwupgrade.it Xiaomi Robot Vacuum H40 e S40C ufficiali in Italia: pulizia senza pari, a partire da 159€La compagnia di Lei Jun ha lanciato in Italia due nuovi robot aspirapolvere, ancora una volta caratterizzati da un look minimale, tanta potenza ed un prezzo abbordabile: ecco tutti i dettagli su ... gizchina.it