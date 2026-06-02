La Cina ha inviato una portaerei e una squadra navale in una vasta esercitazione nel Mar Cinese meridionale, a est delle Filippine. L'operazione coinvolge un gruppo navale guidato dalla portaerei Liaoning e si svolge in un’area considerata strategica nel contesto geopolitico della regione. La dimostrazione di forza avviene in un momento di crescente tensione tra le potenze nella zona.

La Cina torna a mostrare i muscoli nel Pacifico occidentale. Negli ultimi giorni il gruppo navale guidato dalla portaerei Liaoning è stato impegnato in una vasta esercitazione nelle acque a est delle Filippine, un’area sempre più strategica nello scenario geopolitico asiatico. La mossa di Pechino arriva in una fase di crescente competizione tra il Dragone e gli Stati Uniti, ma anche mentre Tokyo e Manila rafforzano la loro cooperazione in materia di sicurezza. Le esercitazioni della Cina. Secondo quanto riferito da Reuters, il ministero della Difesa giapponese ha monitorato la Liaoning e le unità di scorta tra il 26 e il 28 maggio nelle acque a est dell’ isola filippina di Luzon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Xi muove le navi da guerra: cosa c'è dietro l'esercitazione (con portaerei) nel Mar Cinese

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