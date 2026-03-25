La Cina sta ampliando la sua presenza nel Pacifico attraverso la creazione di strutture e infrastrutture militari poco visibili, spesso definite come una

La Cina sta costruendo una presenza sempre più capillare e strategica nei mari e nelle profondità del Pacifico. Secondo il China Maritime Studies Institute, oltre 40 navi compongono la più grande flotta mondiale dedicata alla ricerca marina d’altura. Ufficialmente impegnate in attività scientifiche, queste imbarcazioni raccolgono dati su fondali, correnti, ecosistemi e risorse minerarie. Il quadro complessivo suggerisce però ben altro: una rete di operazioni a doppio uso, civile e militare, che si inserisce nella più ampia strategia di fusione tra sviluppo tecnologico e difesa promossa dal presidente cinese Xi Jinping. L’obiettivo dichiarato dal Dragone: trasformarsi in una grande potenza marittima, capace non solo di sfruttare le risorse oceaniche, ma anche di controllare spazi strategici chiave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Xi muove la "flotta fantasma": cosa c’è dietro l'espansione invisibile nel Pacifico

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