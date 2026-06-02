WWE | Nuovi problemi per Bron Breakker?

Dopo il match di Raw in Italia, Seth Rollins ha sconfitto Bron Breakker nel main event. Il risultato potrebbe comportare conseguenze per il giovane wrestler, anche se non sono stati annunciati ufficialmente. Nessun commento è stato rilasciato riguardo a eventuali problemi o ripercussioni future. La vittoria di Rollins ha soddisfatto il pubblico, ma non sono stati comunicati dettagli su eventuali sviluppi per Breakker.

Il main event stellare di Raw post Clash in Italy, che ha visto il trionfo di Seth Rollins sul suo acerrimo rivale Bron Breakker, ha appagato pienamente i fan ma potrebbe aver avuto dei risvolti meno piacevoli per il giovane Steiner. L’incontro, come abbiamo visto, non ha avuto esclusione di colpi e ha messo alla prova tutte le parti in causa. Incluso Paul Heyman che ha pagato a caro prezzo l’interferenza, colpito dal fuoco amico con una spear che lo ha messo definitivamente al tappeto. Ma sembra che possano esserci stati degli sviluppi che meritano una certa attenzione anche per Bron Breakker. Un nuovo infortunio per l’erede di casa Steiner?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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This was SO uncalled for, Bron Breakker

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