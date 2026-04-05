WWE | Bron Breakker è di nuovo abile e arruolato sarà a Wrestlemania? 

Da zonawrestling.net 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bron Breakker è tornato ad essere ufficialmente abile e arruolato nel roster di WWE. La sua presenza potrebbe influenzare uno dei match principali dell'imminente evento di Wrestlemania. La sua riabilitazione e rientro sono stati confermati dalle comunicazioni interne della compagnia, che hanno reso nota la sua partecipazione alla manifestazione. Restano da capire i dettagli sul suo ruolo e sulla possibilità di partecipare a uno degli incontri più attesi.

La notizia potrebbe essere decisiva per quanto riguarda uno dei match più importanti di Wrestlemania. Fightful ha reso noto che la WWE ha dichiarato abile e arruolato Bron Breakker, che può cosi tornare a combattere sul ring. Breakker è fermo da inizio febbraio quando subì un infortunio in seguito a uno skit vissuto a Raw. Infortunio che ha messo in stand-by la sfida con Seth Rollins. Al suo posto è stato poi scelto Gunther: il match si terrà a Wrestlemania. Ma c’è da giurarci, Breakker non rimarrà ai margini di questo importante incontro. WWE: Il Ladder match di Wrestlemania è stata una scelta dell’ultimo minuto? Mercedes Monè è ufficialmente “0 belts Monè”: persa anche l’ultima cintura in maniera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - WWE: Bron Breakker è di nuovo abile e arruolato, sarà a Wrestlemania? 

WWE: Bron Breakker operato per un’ernia, é in dubbio per WrestleMania 42Bron Breakker si è sottoposto a un intervento chirurgico a poche settimane da WrestleMania 42.

WWE: Bron Breakker verso il forfait a WrestleMania 42L’intervento chirurgico per l’ernia di Bron Breakker potrebbe tenerlo lontano dal ring più a lungo di quanto la WWE sperasse inizialmente.

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