WWE | Seth Rollins sfida Bron Breakker per Backlash a Raw

Durante l’ultima puntata di WWE Raw, Seth Rollins ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di affrontare Bron Breakker a WWE Backlash, dando così il via a una nuova rivalità tra i due wrestler. La sfida è stata lanciata ufficialmente nel corso della trasmissione, senza ulteriori dettagli sui match o altre dichiarazioni da parte dei protagonisti. La data dell’evento si avvicina e i fan attendono sviluppi sulla contesa.

La nuova rivalità tra Seth Rollins e Bron Breakker entra nel vivo: nell’ultima puntata di WWE Raw, il “Visionary” ha lanciato ufficialmente la sfida per WWE Backlash. Rollins apre lo show e va all’attacco. La puntata si è aperta con Seth Rollins sul ring, pronto a parlare della sua situazione dopo WrestleMania. L’ex campione non ha nascosto la sua frustrazione, puntando il dito contro Breakker per quanto accaduto nelle ultime settimane. “Ho perso contro Gunther anche per colpa sua. Abbiamo delle questioni in sospeso.” Rollins ha poi accusato Breakker di avergli tolto tutto, arrivando a collegarlo anche alla perdita del World Heavyweight Championship.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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SETH VS BREAKKER AT BACKLASH

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