WWE | Nikki Bella rivela un’idea scartata per Clash in Italy

Nikki Bella ha rivelato di aver proposto un’idea che è stata poi scartata per l’evento Clash in Italy. La proposta non è stata approvata e non è stata inclusa nella programmazione dell’evento. Clash in Italy si è tenuto recentemente, lasciando un ricordo forte tra i fan. La wrestler ha condiviso questa informazione senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’idea.

Clash in Italy è ovviamente ancora ben saldo nella memoria di tutti noi, ed è un evento che difficilmente verrà dimenticato dai fan italiani. Tale evento avrebbe però potuto anche beneficiare del contributo delle WWE Hall of Famer Nikki e Brie Bella, che avrebbero potuto essere presenti a Clash in un modo del tutto particolare. Parlando al loro show “The Nikki & Brie Show” su Radio Sirius XM, Nikki ha infatti raccontato che, sebbene infortunata, avrebbe voluto partecipare allo storico evento italiano, e per farlo aveva proposto un’idea al team creativo della WWE, idea che però non ha visto la luce. L’idea di Nikki Bella scartata dalla WWE.... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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WWE - Nikki Bella Custom Entrance Video (Titantron)

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