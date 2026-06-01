WWE | Nikki Bella aveva un’idea perfetta per Clash in Italy ma è stata bocciata all’ultimo

Da zonawrestling.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nikki Bella aveva ideato un tema italiano per il prossimo evento WWE Clash in Italy, ma il progetto è stato respinto prima della messa in onda. La wrestler aveva elaborato un’idea completa, pensata appositamente per il pubblico italiano, ma alla fine non è stata approvata dai responsabili dello spettacolo. Il progetto non è stato trasmesso durante il Premium Live Event.

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Nikki Bella aveva preparato un’intera idea a tema italiano per il Premium Live Event WWE Clash in Italy, ma il progetto non è mai arrivato sullo schermo. Parlando nel corso del podcast The Nikki & Brie Show, Nikki Bella ha rivelato di aver proposto alla WWE un concept battezzato “Ciao Bella” per il PLE internazionale. L’idea l’avrebbe vista protagonista di segmenti comici e cinematografici girati in giro per l’Italia insieme a diverse Superstar della WWE. La wrestler ha raccontato di aver inizialmente pensato di prendere parte a Clash in Italy in un ruolo non legato al ring, con la voglia di creare qualcosa di divertente per il pre-show o per i social. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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