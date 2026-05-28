WWE | Rhea Ripley rivela perché Clash in Italy ha un significato speciale per lei

Rhea Ripley ha spiegato perché il prossimo WWE Clash in Italy ha un significato particolare per lei. La wrestler ha condiviso che l'evento rappresenta un momento importante per la sua carriera e per i fan italiani. Si tratta di una tappa significativa, poiché si svolge in un paese dove ha ricevuto grande supporto. Ripley si prepara a lottare con impegno, portando in gara anche un significato personale.

Rhea Ripley si prepara ad affrontare WWE Clash in Italy con molto più di un semplice titolo in palio. Il 31 maggio, Ripley difenderà la sua cintura contro Jade Cargill in quello che sarà il rematch di WrestleMania 42, evento in cui aveva sconfitto Cargill. Prima del grande appuntamento, però, la campionessa ha condiviso sui social un messaggio molto toccante, spiegando perché combattere in Italia abbia per lei un significato così profondo. Il messaggio emozionante dedicato alla nonna. Rhea ha rivelato che dedicherà il match alla sua amata nonna, scomparsa nell’aprile del 2023: “Ho sempre voluto visitare l’Italia, ma non ne ho mai avuto l’opportunità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Team Rhea Ripley vs. Team Jade Cargill: Saturday Night's Main Event highlights, May 23, 2026

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