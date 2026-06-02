Durante l'episodio di Raw del 1° giugno a Torino, Giulia si è commossa e ha ringraziato il pubblico in italiano. La wrestler ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, visibilmente emozionata, mentre si rivolgeva ai presenti. La serata ha visto l’atleta interagire con il pubblico locale, sottolineando il legame speciale con la città. Giulia ha concluso il suo messaggio con un ringraziamento rivolto ai fan italiani.

La puntata di Raw del 1° giugno, andata in scena a Torino, ha regalato a Giulia un momento speciale. L’ex campionessa femminile degli Stati Uniti ha preso parte al torneo Queen of the Ring e ha ricevuto un’ovazione enorme dal pubblico italiano, una reazione che per lei ha avuto un significato particolare per via delle sue origini. Le radici italiane di Giulia. L’accoglienza riservata a Torino tocca da vicino la storia personale di Giulia: il padre è italiano e lei è cresciuta a stretto contatto con il ristorante italiano gestito dai genitori. Un legame che ha reso l’abbraccio del pubblico ancora più sentito. Il messaggio di Giulia sui social. A fine serata, Giulia ha affidato ai social il suo ringraziamento ai tifosi per l’affetto mostrato a Torino. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - WWE: Giulia si commuove per Torino e ringrazia il pubblico con un messaggio in italiano

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WWE star Giulia has completely changed her look with new hair colour

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