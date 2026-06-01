All’interno dell’Inalpi Arena di Torino, il pubblico ha sostenuto molto una wrestler italiana durante il primo turno del torneo Queen of the Ring. Tuttavia, a passare il turno è stata un’altra atleta. L’evento si è svolto nello stesso impianto che domenica ha ospitato un grande show di wrestling, trasformando la location in un’arena calda e vibrante. La serata ha visto diverse sfide tra le partecipanti.

L’ Inalpi Arena di Torino, lo stesso impianto che domenica ha ospitato Clash in Italy, si è trasformata in un catino tutto italiano per il primo turno del torneo Queen of the Ring. Al centro dell’affetto del pubblico c’era Giulia, accolta da un’autentica festa per il suo ritorno a casa. Torino abbraccia Giulia: tricolore e cori da stadio. Ancor prima del suono del gong, Giulia aveva caricato l’ambiente mostrando la bandiera italiana cucita sulla giacca che indossava al momento dell’ingresso. Il pubblico ha risposto trasformando l’arena in uno stadio, intonando il celebre coro “Po Po Po Po Po Po” sulle note di Seven Nation Army dei White Stripes. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - WWE: Il pubblico di Torino spinge Giulia, ma a passare il turno è un’altra

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How WWE failed Giulia, in every single way.

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