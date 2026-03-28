L'attrice ha pubblicato un messaggio dedicato a suo fratello, che presta servizio nell'Air Force. Il post, molto condiviso online, include parole di ringraziamento rivolte a lui. Tra i vari contenuti pubblicati recentemente, si trova anche questa testimonianza di affetto e riconoscenza rivolta alla famiglia. La sua comunicazione ha ricevuto molte reazioni da parte degli utenti sui social media.

Tra un post promozionale per la sua nuova linea di lingerie e l’altro, Sydney Sweeney ha condiviso con i suoi milioni di follower un momento profondamente personale. L’attrice ventottenne, protagonista di Euphoria e The White Lotus, ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una foto che ha immediatamente fatto il giro della rete: uno screenshot di una videochiamata con suo fratello minore Trent, attualmente in servizio oltreoceano con l’Air Force americana. L’immagine mostra Trent in uniforme militare, sorridente nonostante la distanza, mentre Sydney ricambia il sorriso dal suo schermo. Un momento di normalità familiare che diventa straordinario nel contesto di una celebrità hollywoodiana e di un militare dispiegato all’estero. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sydney Sweeney ringrazia suo fratello, militare nell’Air Force: il messaggio virale commuove tutti

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