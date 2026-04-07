Durante l’ultima puntata di WWE Raw, Finn Bálor ha lasciato intendere un possibile ritorno del suo personaggio più oscuro, il “Demon”, in vista di WrestleMania 42. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori, che si sono concentrati sui segnali lasciati durante l’episodio. Nessuna conferma ufficiale è stata data finora riguardo alla presenza del “Demon” nella prossima edizione di WrestleMania.

Segnali inquietanti nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Finn Bálor ha lasciato intendere un possibile ritorno del suo alter ego più oscuro, il “Demon”, in vista di WrestleMania 42. Attacco e caos a Raw. La serata di Bálor non è iniziata nel migliore dei modi. L’irlandese avrebbe dovuto affrontare JD McDonagh, ma il match non è mai partito. A interrompere tutto è stato Dominik Mysterio, che ha attaccato Bálor alle spalle insieme agli altri membri dei The Judgment Day, colpendo il loro ex alleato con una AAA Mega Championship e una sedia. Un’aggressione brutale che ha lasciato Bálor al tappeto e ha ulteriormente alimentato la rivalità in vista di WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Finn Bálor anticipa il ritorno del “Demon” a WrestleMania 42

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