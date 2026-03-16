Finn Bálor si prepara a riaccendere la rivalità con Dominik Mysterio, con la possibilità di un ritorno di Demon Bálor. La stable The Judgment Day si è recentemente sgretolata, aprendo la strada a nuove storyline. L’attuale focus si concentra sul possibile ritorno del personaggio più oscuro di Bálor, che potrebbe entrare in scena nel contesto della rivalità con Mysterio.

Finn Bálor potrebbe presto riportare in scena una delle versioni più iconiche della sua carriera. Secondo un nuovo report, Demon Bálor potrebbe tornare come parte della nuova rivalità con Dominik Mysterio, dopo il crollo della stable The Judgment Day. La storica fazione si è finalmente sgretolata durante l’ultima puntata di RAW, quando le tensioni tra Bálor e Dominik sono esplose definitivamente. Durante un acceso confronto al centro del ring, Dominik ha spinto Bálor, provocando la reazione dell’ex Universal Champion che ha risposto con una Pele Kick. Subito dopo, il resto del Judgment Day si è rivoltato contro di lui, lasciandolo in netta inferiorità numerica e sancendo ufficialmente la sua uscita dal gruppo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Finn Bálor riaccende la faida con Dominik Mysterio, Demon Bálor pronto a tornare?

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