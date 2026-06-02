Durante l’evento di wrestling a Torino, Rollins ha ottenuto una vittoria significativa mentre nella Bloodline si sono formate nuove alleanze. La questione principale riguarda come il gesto di un wrestler abbia influito sui rapporti di forza all’interno del gruppo. Inoltre, dopo aver vinto il torneo King of the Ring, si cerca di capire chi sarà il prossimo sfidante di Oba Femi.

? Domande chiave Come cambieranno i rapporti di forza nella Bloodline dopo il gesto di Fatu?. Chi sfiderà Oba Femi dopo la sua vittoria nel torneo King of the Ring?. Quale atleta metterà in discussione il nuovo regno di Sol Ruca?. Perché le interferenze hanno permesso a Rollins di sconfiggere Breakker?.? In Breve Oba Femi vince Fatal 4-Way contro Penta, Solo Sikoa e Carmelo Hayes. IYO supera Roxanne Perez, Giulia e Lash Legend nel torneo Queen of the Ring. Rey Mysterio e Dragon Lee vincono il match tag team contro Ethan Page e Rusev. Sol Ruca consolida il titolo intercontinentale femminile con Lyra Valkyria come possibile sfidante. Seth Rollins trionfa a Torino in una serata di cambiamenti e nuovi troni per la WWE. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Ameve.eu - WWE a Torino: trionfo di Rollins e nuove alleanze nella Bloodline

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WWE: Torino si gode il gran finale, Seth Rollins vs Bron Breakker main event pazzescoIl pubblico di Torino ha assistito a un main event tra Seth Rollins e Bron Breakker, conclusione di due giorni di wrestling all’Inalpi Arena.

WWE: Jacob Fatu si inginocchia a Roman Reigns e si unisce alla BloodlineDurante l’episodio di RAW all’Inalpi Arena, Jacob Fatu si è inginocchiato davanti a Roman Reigns, unendosi alla Bloodline.

Temi più discussi: Clash in Italy entra nella storia: Torino abbraccia la WWE in una notte indimenticabile; WWE Clash in Italy 2026: i pronostici e le analisi dei match di Torino; WWE Raw a Torino la card post Clash in Italy | al via King e Queen of the Ring.

Clash in Italy entra nella storia: Torino abbraccia la WWE in una notte indimenticabileClash in Italy è un trionfo: Inalpi Arena sold out, pubblico da tutto il mondo e spettacolo WWE senza precedenti. Reigns, Rhodes, Lesnar e Sol Ruca protagonisti di una notte storica ... corrieredellosport.it

WWE a Torino, Montez Ford accolto in Regione: il Piemonte protagonista mondiale con Clash in ItalyMontez Ford ricevuto da Cirio e Bongioanni prima di WWE Clash in Italy. Torino protagonista mondiale del wrestling. quotidianopiemontese.it