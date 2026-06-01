WWE | Torino si gode il gran finale Seth Rollins vs Bron Breakker main event pazzesco

Da zonawrestling.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pubblico di Torino ha assistito a un main event tra Seth Rollins e Bron Breakker, conclusione di due giorni di wrestling all’Inalpi Arena. La sfida è stata caratterizzata da un confronto fisico intenso e ricco di colpi di scena. I due atleti, noti per la loro familiarità, si sono affrontati in un match spettacolare che ha coinvolto gli spettatori fino alla fine. La serata si è chiusa con un epilogo imprevedibile, lasciando il pubblico soddisfatto.

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Il pubblico di Torino, protagonista di una due giorni di grande wrestling all’ Inalpi Arena, si è goduto come ultimo piatto il main event tra Seth Rollins e Bron Breakker: un confronto fisico e spettacolare tra due rivali che si conoscono ormai bene, con un epilogo carico di colpi di scena. SING FOR HIM @WWERollins pic.twitter.comesR3fWNy1X — WWE (@WWE) June 1, 2026 Bron Breakker parte forte, Seth Rollins risponde. Dopo un lungo faccia a faccia iniziale, Bron Breakker ha spedito Rollins all’angolo, ricevendo però una raffica di pugni in risposta. La forza del più giovane si è subito fatta sentire con un german suplex, ma Seth lo ha mandato fuori dal ring per inseguirlo con una serie di tuffi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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