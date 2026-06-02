Un pomeriggio ricco di enogastronomia e divertimento, all’insegna della musica. Questo è stata, nel pieno spirito di Woodstock, la prima edizione di "Woodstock New Wave", gara musicale organizzata da volontari e volontarie di Woodstock Party lo scorso 31 maggio presso il Parco "I Gorghi" di Renazzo. L’evento, svoltosi per tutto il pomeriggio di domenica, con la partecipazione di pubblico di tutte le età, ha visto al centro un contest musicale, con protagonisti sei gruppi musicali, "Dosso Music Crew", "Musica di insieme opificio", "Poison Tree", "Rascals", "The Smash" e "Uphill Struggle", composti esclusivamente da giovani under 25 di Cento e del territorio limitrofo, che si sono messi in gioco per portare a casa la vittoria finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Woodstock Party a Renazzo. Trionfa il gruppo "The Smash"

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