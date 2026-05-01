Cantamaggio trionfa il carro Un mondo da salvare del gruppo Maggiaioli AICS Terni – ASD Il Salice
Il 1° maggio a Terni si sono concluse le attività legate al cantamaggio 2026 con le premiazioni del concorso dei carri allegorici. Dopo la sfilata del 30 aprile, sul palco di piazza Europa sono stati annunciati i vincitori, con la conduzione di Livia Torre. Presenti ai riconoscimenti i rappresentanti dell’organizzazione e l’assessore alla cultura del Comune di Terni. L’evento si è svolto a partire dalle 22,30, con tutte le premiazioni ufficiali.
Dopo la partecipata sfilata della sera del 30 aprile arrivano i verdetti del cantamaggio 2026. Dal palco di piazza Europa dalle ore 22,30 di venerdì primo maggio tutte le premiazioni, a condurre Livia Torre alla presenza dei vertici dell'ente e dell'assessore alla cultura del Comune di Terni.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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