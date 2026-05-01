Cantamaggio trionfa il carro Un mondo da salvare del gruppo Maggiaioli AICS Terni – ASD Il Salice

Il 1° maggio a Terni si sono concluse le attività legate al cantamaggio 2026 con le premiazioni del concorso dei carri allegorici. Dopo la sfilata del 30 aprile, sul palco di piazza Europa sono stati annunciati i vincitori, con la conduzione di Livia Torre. Presenti ai riconoscimenti i rappresentanti dell’organizzazione e l’assessore alla cultura del Comune di Terni. L’evento si è svolto a partire dalle 22,30, con tutte le premiazioni ufficiali.