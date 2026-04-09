Street Smash Burgers apre il suo primo punto vendita a Roma, portando il suo stile di smash burger nella capitale. Dopo aver riscosso successo a Milano, il brand si espande in Italia rafforzando la propria presenza nel settore della ristorazione. La nuova apertura segna un passo importante per l’azienda, che punta a consolidare la propria crescita anche nella città di Roma.

Dopo il grande successo milanese, dove il brand si è rapidamente affermato come una delle realtà di riferimento nel panorama burger della città, Street Smash Burgers consolida la propria presenza in Italia con l’apertura del primo store a Roma. Il marchio, fondato a Lisbona nel 2024 da Beatriz Santillana e Carlos Antón Conde — dove è diventato in breve tempo un vero e proprio love brand — è oggi una delle realtà di smash burger in più rapida crescita in Europa e sceglie Piazza Bologna per inaugurare un nuovo capitolo del suo percorso di espansione internazionale. L’arrivo nella Capitale rappresenta un passaggio naturale ma ambizioso: una città con una tradizione gastronomica solida e identitaria, con cui Street entra in dialogo con rispetto e consapevolezza, portando una proposta contemporanea, essenziale e fortemente riconoscibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Street Smash Burgers apre a Roma: il brand di smash burger che sta conquistando l’Europa arriva nella Capitale

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