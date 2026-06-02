Un rappresentante della squadra ha dichiarato che Russell non si arrenderà e possiede la resilienza necessaria per reagire. La discussione nel paddock si concentra sull'ascesa di un giovane pilota, mentre in Mercedes si continua a sostenere l’inglese, anche dopo le recenti prestazioni. Non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sui risultati delle prossime gare. La squadra mantiene la fiducia nelle capacità di Russell di tornare a competere ai massimi livelli.

Mentre l’attenzione del paddock è sempre più catalizzata dall’ascesa di Andrea Kimi Antonelli, in casa Mercedes c’è chi continua a puntare con convinzione su George Russel l. Dopo il difficile fine settimana di Montreal, culminato con il ritiro quando era in lotta per il vertice, il pilota britannico si ritrova infatti a inseguire il giovane compagno di squadra, che grazie al successo in Canada ha ulteriormente consolidato il proprio vantaggio in classifica. La crescita di Antonelli, reduce da una straordinaria sequenza di risultati che lo ha portato a imporsi come uno dei principali candidati al titolo mondiale, ha inevitabilmente spostato i riflettori all’interno del box Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Wolff difende Russell: “Non si arrenderà, ha la resilienza per reagire”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Toto Wolff si gode la scommessa vinta: “Antonelli ha fatto capire a Russell che ne aveva ancora…”Toto Wolff celebra i risultati ottenuti nel 2026, dopo anni di sfide in Formula 1.

Antonelli: "Miami, una pista che mi eccita. Wolff ha chiuso me e Russell in uno stanzino e ci ha detto..."Il leader del campionato si prepara al Gran Premio di Miami, una gara che sembra stimolare particolarmente.

Temi più discussi: F1 | Duello Antonelli-Russell, Wolff avverte: Non potremo lasciarli sempre lottare tra loro; Mercedes tra entusiasmo e tensioni, Wolff: Non esiteremo un millimetro a tirare il freno a mano; A Montreal Russel butta fuori Kimi Ma la Mercedes difende l’inglese; F1 | Mercedes, Russell si arrende dopo il Canada: Antonelli sempre più leader del mondiale.

Wolff continua a credere in Russell: Non si arrenderàIl team principal della Mercedes ritiene che il britannico farà il possibile per rientrare in lotta per il titolo ... formulapassion.it

[Sky Sports F1] Toto Wolff ha avvertito Kimi Antonelli di non lasciarsi trasportare dall'entusiasmo in Italia, nonostante il suo incredibile inizio di stagione reddit

Wolff difende Russell dopo Suzuka: 'Un weekend dove tutto è andato storto'Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha preso pubblicamente le difese di George Russell in seguito al Gran Premio di Suzuka, evidenziando come il fine settimana giapponese sia stato ... it.blastingnews.com