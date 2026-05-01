Il leader del campionato si prepara al Gran Premio di Miami, una gara che sembra stimolare particolarmente. In un'intervista, ha raccontato di aver vissuto momenti intensi durante le partenze, arrivando a provarne tante da causargli dolore alla mano. Ha anche riferito di un episodio con un team principal, che lo avrebbe isolato con un altro pilota in un ufficio per discutere di questioni legate alla squadra.

Vedendolo arrivare attraverso la passerella all’ingresso dell’immenso Hard Rock Stadium di Miami, due meccanici della Mercedes sorridono: "Eccolo, il tornado". Kimi Antonelli li abbraccia e ride sotto i folti capelli scuri che spuntano dall’immancabile cappellino, questa volta rosa in occasione del GP della Florida, portando con sé l’entusiasmo travolgente dei suoi diciannove anni. Lo stesso con cui ieri è corso ad abbracciare il suo ingegnere, Peter Bonnington, rovesciandogli però addosso una tazza bollente di caffè. "Meglio se me ne vado", ha detto correndo via, tra le risate di tutti i presenti. Niente sembra essere cambiato...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli: "Miami, una pista che mi eccita. Wolff ha chiuso me e Russell in uno stanzino e ci ha detto..."

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