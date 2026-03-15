Toto Wolff celebra i risultati ottenuti nel 2026, dopo anni di sfide in Formula 1. Il team Mercedes ha visto miglioramenti nelle prestazioni e nelle dinamiche interne, con particolare attenzione alle strategie e alle scelte di piloti e tecnici. Recentemente, Wolff ha commentato il comportamento di un pilota durante un test, sottolineando come abbia comunicato chiaramente un messaggio importante a un collega.

Un 2026 di grandi soddisfazioni per Toto Wolff. Dopo aver dovuto mandare giù diversi bocconi amari negli ultimi anni in F1, il Team Principal della Mercedes sta raccogliendo i frutti di quanto seminato sotto tutti i punti di vista. La scuderia di Brackley ha progettato la macchina migliore del lotto e ha deciso di scommettere su un giovanissimo pilota che, pur con poca esperienza, ha convinto i vertici della Stella a tre punte. Kimi Antonelli ha ripagato, quest’oggi in Cina, la fiducia riposta da Wolff e da tutto il team, andandosi a prendere il primo successo in carriera in F1 e dando dimostrazione di una maturità fuori dal comune, nonostante la giovane età: “ Sono contento, per lui, per la sua famiglia e per tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso “, le prime parole del manager austriaco ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toto Wolff si gode la scommessa vinta: “Antonelli ha fatto capire a Russell che ne aveva ancora…”

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