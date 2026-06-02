Whitty Summer Basket A Cento il 25esimo atto

Da sport.quotidiano.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cento si svolge il 25esimo Whitty Summer Basket, torneo estivo che si tiene tra fine giugno e inizio luglio nel piazzale davanti alla Baltur Arena. Mentre i campionati nazionali sono nelle fasi finali dei playoff, i preparativi per l’evento sono in corso. Il torneo coinvolge squadre di varie categorie e si svolge all’aperto, in un’area dedicata alla pallacanestro estiva. La manifestazione rappresenta un appuntamento storico nel calendario sportivo locale.

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Mentre i campionati nazionali sono giunti alle fasi decisive dei playoff, a Cento fervono i preparativi per il Whitty Summer Basket, il tradizionale torneo estivo che si disputa tra fine giugno ed inizio luglio nel piazzale antistante la Baltur Arena. Questo è un’anno speciale per gli organizzatori, perché andrà in scena la 25esima edizione del torneo intitolato alla memoria di Paul Whittaker, ex giocatore della Benedetto XIV Cento e grande appassionato di basket, scomparso prematuramente nel novembre 2004. Il WSB rappresenta ormai una tradizione estiva attesa da tutta la comunità: un mix perfetto tra agonismo e spirito di aggregazione, dove è possibile stringere amicizie e vivere emozioni autentiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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