Basket la Despar 4 Torri non si ferma | Cento al tappeto secondo posto più vicino

La Despar 4 Torri ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nel campionato di Divisione Regionale 3, battendo in casa la Benedetto 1964 Cento. La partita si è giocata al Pala Aeffe e si è rivelata più combattuta del previsto, con i granata di coach d’Angelo che sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine. Con questa vittoria, la squadra si avvicina ulteriormente al secondo posto in classifica.

Quarto successo consecutivo per la Despar 4 Torri in Divisione Regionale 3. I granata di coach d’Angelo vincono al Pala Aeffe una gara non scontata contro la Benedetto 1964 Cento: un successo fondamentale per consolidare il secondo posto in classifica.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bakset, la Despar 4 Torri domina il derby e mette nel mirino il secondo posto Basket, divisione regionale 3. Terzo exploit consecutivo per la Despar 4 TorriTerzo successo consecutivo, secondo in trasferta: la Despar 4 Torri, con un ottimo secondo tempo, supera senza grossi problemi a domicilio il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Basket Serie C. In gara 1 vince la E80 contro una Despar combattiva; E80 Group LG Competition Castelnovo Monti - Despar 4 Torri Ferrara 85-61.; Playoff, E80 Group domina: Ferrara ko 85-61; Basket giovanile, il Città di Ferrara alza il sipario: XVI edizione sempre più internazionale. Basket Divisione reg. 1. La Despar 4 Torri passa a CastelmaggioreNon si ferma la corsa della Despar 4 Torri di coach Dalpozzo, che con qualche difficoltà si impone anche sul campo... Non si ferma la corsa della Despar 4 Torri di coach Dalpozzo, che con qualche ... ilrestodelcarlino.it Basket serie C: la Despar 4T sbanca MolinellaTrova la meritata terza vittoria consecutiva la Despar 4 Torri, che nel recupero della prima giornata di ritorno, pur senza Bianchi e con Rayner ancora ai box, fa lo sgambetto a domicilio a una delle ... ilrestodelcarlino.it DAZN offre ad aprile contenuti sportivi gratuiti: basket, tennis, motonautica, calcio femminile, Kings League e eSerie A tra gli eventi principali. https://tech.everyeye.it/notizie/sport-gratis-dazn-cosa-vedere-aprile-2026-pagare-871917.htmlutm_medium=Socia - facebook.com facebook Non è una cosa di famiglia…ma è andata così Guarda la puntata completa del Banco del Basket con Zeno Cinquepalmi della Pallacanestro Trieste sul canale Spotify di LBA bit.ly/BDBCinquepalmi #TuttoUnAltroSport x.com