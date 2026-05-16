? Punti chiave Chi saranno gli artisti che chiuderanno il tour a Cento?. Come cambierà il turismo tra Liguria ed Emilia-Romagna grazie a questo format?. Quali sono le date esatte per vedere Baby K e Clara?. Perché il brand di Sanremo ha deciso di spostarsi verso Ferrara?.? In Breve Tour con sei appuntamenti tra Sanremo e Cento dal 18 luglio al 12 settembre.. Programma include Baby K il 1 agosto, Bianca Atzei l'8 e Clara il 15 agosto.. Ditonellapiaga chiude le date liguri il 22 agosto, Sarah Toscano l'atto finale a Cento.. L'assessore Alessandro Sindoni punta sull'indotto turistico tra Riviera ligure e territorio padano.. Il 18 luglio inizierà il nuovo tour estivo del One Night Summer Hits Sanremo con le esibizioni di LDA e Aka7even nel piazzale Pian di Nave. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - One Night Summer Hits: LDA, Aka7even e Baby K tra Sanremo e Cento

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