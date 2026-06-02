Weekend di risultati per l' Atletica 85 Faenza | ai campionati regionali primo posto per Francesca Amadori nei 400 ostacoli

Durante i campionati regionali di Cesena, disputati il 30 e 31 maggio 2026, l'Atletica 85 Faenza ha conquistato un titolo con la vittoria di Francesca Amadori nei 400 ostacoli. La squadra ha partecipato con numerosi atleti in diverse discipline, ottenendo anche altri podi. L’evento ha visto una presenza significativa di atleti dell’associazione, che si sono distinti in più specialità.

L'Atletica 85 Faenza torna dai Campionati regionali individuali assoluti di Cesena, disputati sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, con un titolo regionale, diversi podi e una partecipazione ampia in tutte le specialità. Un fine settimana che conferma la solidità del gruppo assoluto.Il risultato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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