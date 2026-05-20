Atletica buone prove per l’85 Faenza agli Assoluti di Parma Maia Minardi firma il personale Amadori è 2ª nei 400 ostacoli

Durante il fine settimana, l’Atletica 85 Faenza ha ottenuto buoni risultati alla fase regionale dei Campionati di Società Assoluti su pista, svoltasi a Parma. Tra le prestazioni più significative, Maia Minardi ha migliorato il suo record personale, mentre Amadori si è piazzato in seconda posizione nella gara dei 400 ostacoli. Le prove mostrano un progresso generale tra gli atleti della squadra, che hanno competuto con determinazione e hanno conquistato posizioni di rilievo in diverse discipline.

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Buoni risultati per l’ Atletica 85 Faenza alla fase regionale dei Campionati di Società Assoluti su pista disputatisi a Parma nel week end. Il risultato più brillante è arrivato dai lanci, con Maia Minardi prima nel disco con 42,50 m, nuovo primato personale, a cui ha aggiunto 9,73 m nel peso. Nella corsa, prestazione di rilievo per Francesca Amadori, seconda nei 400 ostacoli con il primato personale di 1’01’’66. Nei 200 m Sofia Bedeschi è salita sul terzo gradino del podio con 24’’75, dopo il personale di 58’’30 nei 400 m. Nei 100 m femminili Francesca Amadori ha corso in 12’’87, seguita da Happyness Anuli Chukwueloka in 12’’91 all’esordio, Sofia Tarozzi in 12"96 con primato personale, Margherita Poli in 13’’13 all’esordio e Carolina Alvisi in 13’’84. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica, buone prove per l’85 Faenza agli Assoluti di Parma. Maia Minardi firma il personale. Amadori è 2ª nei 400 ostacoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Podi e primati personali per l'Atletica 85 Faenza protagonista ai campionati assoluti su pistaL'Atletica 85 Faenza ha vissuto un fine settimana di grande partecipazione ai Campionati di società assoluti su pista, fase regionale, disputati a... L'Atletica 85 Faenza scalda i motori e si prepara alla stagione estiva con le prime prove outdoorLo scorso fine settimana, l'Atletica 85 Faenza ha proseguito gli appuntamenti in preparazione alla stagione outdoor. Atletica, buone prove per l’85 Faenza agli Assoluti di Parma. Maia Minardi firma il personale. Amadori è 2ª nei 400 ostacoliBuoni risultati per l’Atletica 85 Faenza alla fase regionale dei Campionati di Società Assoluti su pista disputatisi a Parma nel week end. Il risultato più brillante è arrivato dai lanci, con Maia ... msn.com