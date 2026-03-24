Weekend di risultati per l' Atletica 85 Faenza | al cross provinciale ben cinque podi per il settore giovanile

Durante la manifestazione, la squadra faentina ha conquistato anche il primo posto nella classifica provinciale di società Un altro fine settimana di competizioni per l'Atletica 85 Faenza. Sabato 21 marzo, a Marina di Ravenna si è disputata la terza prova del cross provinciale, che ha visto in gara il settore giovanile portarsi a casa numerosi risultati di rilievo. Nella prova valida per il campionato provinciale di società, la squadra ha schierato oltre ottanta atleti tra le categorie esordienti, ragazzi e cadetti. La manifestazione, organizzata da Academy Mercurio Atletica, ha visto l'Atletica 85 Faenza conquistare il primo posto nella classifica provinciale di società, mentre sul piano individuale sono arrivati ben cinque podi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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