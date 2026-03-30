Compie vent' anni la sezione ragazzi della biblioteca comunale di Lanciano

La sezione ragazzi della biblioteca comunale di Lanciano festeggia vent'anni di attività. Dal suo inizio, ha accolto numerosi bambini e adolescenti, offrendo spazi e servizi dedicati alla lettura e allo studio. La struttura, situata all’interno della biblioteca, si rivolge a giovani di diverse età, contribuendo alla promozione della cultura tra i più giovani.

Da oggi, nella sede della biblioteca a Villa Marciani, ci saranno tre giorni di incontri con presentazioni, letture e laboratori creativi per celebrare l’importante anniversario Compie vent'anni “Il Castello di Orbil”, lo spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi all'interno della biblioteca comunale “R. Liberatore” di Lanciano. Era il primo aprile 2006 quando il servizio vide la luce in concomitanza con l’inaugurazione della nuova sede della biblioteca a Villa Marciani. Per festeggiare questo importante traguardo sono in programma tre pomeriggi speciali. Oggi, lunedì 30 marzo, alle 16.30, si terrà la presentazione del libro “Nati per leggere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Compie vent'anni la sezione ragazzi della biblioteca comunale di Lanciano Articoli correlati La Biblioteca comunale di Gambettola si arricchisce di una nuova sezione fumettiLa Biblioteca Comunale di Gambettola inaugura una nuova sezione del proprio catalogo dedicata ai titoli comics, manga e graphic novel con l’obiettivo... Fondazione VCO compie 20 anni: vent’anni di impegno per lo sviluppo sociale, culturale e ambientale del territorio.Vent’anni di Comunità Attiva: La Storia della Fondazione VCO Raccontata da “Extra” La trasmissione “Extra” ha dedicato un recente episodio a... Contenuti e approfondimenti su Compie vent Temi più discussi: L'Armeria dei Briganti compie vent'anni: il 27 marzo esce il singolo La Blatta che apre il tour estivo 2026; San Severo, QuiCasa compie 20 anni: la storia di un sogno diventato realtà; Twitter (o X) compie 20 anni: il racconto di un’utopia sociale diventata distopia; V per Vendetta compie vent'anni, ecco perché è un film speciale. Il Castello di Orbil compie giorni vent’anni: al via tre giorni di eventiLanciano. Era il primo aprile 2006 quando lo spazio più magico e fantastico della Biblioteca Comunale R. Liberatore, quello dedicato ... abruzzolive.it Arrigo Sacchi compie 80 anni, il profeta che ha cambiato il calcioUna visione messianica del calcio, quella di Sacchi, inteso come forza di rinnovamento. Ideologica, si potrebbe anche definire. Nella quale la ricerca del bel gioco viene innanzi tutto, addirittura de ... ansa.it Sala Consilina, la Bottega dell'Orefice compie vent'anni! Servizio di Erminio Cioffi LEGGI L'ARTICOLO: https://www.infocilento.it/sala-consilina-venti-anni-de-la-bottega-dellorefice-venti-anni-di-salute-mentale-tra-cura-e-inclusione/ - facebook.com facebook