L' arte del ricamo compie 270 anni | a Torino un weekend tra merletti preziosi e autonomia femminile

A Torino si prepara un weekend dedicato alla celebrazione del ricamo, arte che compie 270 anni. L'evento propone esposizioni di merletti e approfondimenti sulla storia di questa tradizione, che ha avuto un ruolo importante nell'emancipazione femminile. La manifestazione si svolge nelle location della città e mira a valorizzare le tecniche e il patrimonio di questa attività artigianale.

"Vivrai dell'opera delle tue mani". In questo motto antico si nasconde una storia rivoluzionaria di emancipazione che Torino si appresta a celebrare. Sabato 11 e domenica 12 aprile, il Polo Artistico e Culturale Le Rosine (via Plana 8C) apre le porte per l'evento "Ricami, Merletti e Tessuti d’Artista". Un appuntamento che non è solo una mostra, ma un viaggio lungo tre secoli tra fili di seta, telai e il coraggio di Rosa Govone, la donna che nel Settecento inventò un modello di dignità attraverso il lavoro. Il 2026 è un anno carico di simbolismo per l'Istituto: si festeggiano i 270 anni dall'insediamento a Torino, i 310 dalla nascita della fondatrice e i 250 dalla sua morte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

“Mani Sapienti” a Napoli l’arte del ricamo torna protagonista tra tradizione e riscatto socialeC’è grande attesa per la cerimonia di premiazione del corso di ricamo dedicato al recupero degli antichi mestieri che si terrà mercoledì 4 marzo 2026...

FieraGrumello compie 50 anni: tra arte, memoria e street foodIl Comitato FieraGrumello organizza l’evento celebrativo per i 50 anni della prima edizione, in programma tra sabato 11 e domenica 12 aprile.

Temi più discussi: New York accoglie l'arte concettuale di Alighiero Boetti; Ricami, merletti e tessuti d’artista al Polo delle Rosine; A Roma un hub creativo tra shopping e intrattenimento con oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia; Arte e attivismo per Gaza si incontrano. Intervista a Giovanni Gaggia - Pressenza.

L'arte del ricamo unisce Assisi e la PalestinaAssisi, Betlemme e la Palestina unite dall'arte del ricamo fatto a mano, con una mostra fra cultura, tradizione e solidarietà, in programma nella città serafica dall'8 marzo al 12 aprile 2026, nel ... ansa.it

Sumakshi SinghL’arte del ricamo nel lavoro dell’artista indiana è una pratica intima che cuce frammenti di memoria collettiva. Un rammendo creativo che si fa testimone delle nostre radici e della nostra identità ... abitare.it

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